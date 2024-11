Huawei Technologies busca rejeição de acusações criminais nos EUA

Por Jonathan Stempel

NOVA YORK (Reuters) - A Huawei Technologies pediu a um juiz dos Estados Unidos que rejeitasse grande parte de uma acusação federal que acusa a empresa chinesa de telecomunicações de tentar roubar segredos tecnológicos de rivais norte-americanos e de enganar bancos sobre seus negócios no Irã.

Em um processo apresentado na noite de sexta-feira no tribunal federal do Brooklyn, a Huawei disse que não havia provas de conspiração, chamando a acusação de parte da "infundada" Iniciativa China do Departamento de Justiça para processar pessoas e empresas com vínculos com a China.