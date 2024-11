Novos amigos e contratações: Como indústria de chips da China planeja lidar com Trump

Por Eduardo Baptista e Fanny Potkin

PEQUIM/CINGAPURA (Reuters) - O setor de semicondutores da China está se preparando para mais quatro anos de briga com Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, aumentando compras de equipamentos de fabricação de chips e buscando oportunidades de contratação de talentos estrangeiros, além de novas alianças.

Entre as estratégias que estão sendo consideradas estão a busca de laços mais estreitos com países e empresas que podem se sentir alienados pelas políticas futuras do presidente-eleito dos EUA e reforço aos esforços de autossuficiência, de acordo com uma análise de artigos publicados por empresas chinesas de chips, associações e analistas nesta semana após a vitória de Trump.