PF mira grupo que fez 10 mil vítimas em esquema com criptomoedas

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Uma quadrilha que lesou cerca de 10 mil pessoas que investiram em criptomoedas e no mercado de câmbio é alvo nesta quinta-feira de uma operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro e São Paulo.

As apurações da PF indicam que as vítimas tiveram um prejuízo superior a 260 milhões de reais com o golpe. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e nas cidades paulistas de Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto.