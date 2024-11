Amazon tem resultado acima do esperado no 3º tri

A previsão otimista de desempenho no quarto trimestre sinaliza uma temporada de compras de fim de ano melhor do que a esperada, uma vez que o varejo norte-americano vinha se preparando para o ritmo mais lento de crescimento de vendas no período em seis anos.

Há três meses, os executivos da Amazon alertaram que os consumidores estavam "cautelosos com seus gastos" e buscando opções mais baratas.

A Amazon relatou uma melhoria de 7% nas vendas no varejo no trimestre encerrado em 30 de setembro, para 61,41 bilhões de dólares.

"O item mais notável no resultado da Amazon foi a surpreendente melhoria nas margens", disse Gil Luria, chefe de pesquisa de tecnologia da D.A. Davidson. "Os investidores estavam preocupados com a capacidade do negócio de varejo de manter as margens e a Amazon foi capaz de realmente aumentá-las."

A margem operacional dos negócios internacionais da Amazon saltou de 0,9% no segundo trimestre para 3,6% no terceiro trimestre. A margem da América do Norte subiu para 5,9%, de 5,6% no trimestre anterior.

A empresa enfrenta uma concorrência cada vez maior de varejistas de descontos, como a Shein e a Temu, que vendem uma ampla gama de produtos a preços reduzidos enviados diretamente da China.