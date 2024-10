Unidade de baterias da Panasonic tem salto de 42% no lucro do trimestre

A Panasonic disse que a unidade está enfrentando vendas mais baixas no Japão e aumento de custos de desenvolvimento para novos clientes.

No mês passado, a Panasonic Energy disse que havia finalizado os preparativos para a produção em massa de suas baterias 4680 em Wakayama, Japão, que devem elevar a autonomia dos veículos elétricos com uso de uma menor quantidade de células.

A unidade buscou crescimento no mercado norte-americano com a construção de uma segunda fábrica nos EUA, no Kansas, que deve iniciar a produção no início de 2025, e com outra fábrica em Nevada, que fornece baterias para a Tesla.

A Panasonic concorre com outros fabricantes asiáticos de baterias, como a chinesa CATL e a sul-coreana LG Energy Solution, que afirmou na segunda-feira ter uma visão conservadora sobre o crescimento da receita no próximo ano em meio à desaceleração da demanda por veículos elétricos.

(Por Daniel Leussink)