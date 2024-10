Pesquisa: 74% das fake news sobre eleições nos EUA no X não são desmentidas

O recurso coletivo de verificação de fatos do X, chamado "Notas da Comunidade", não está combatendo afirmações falsas sobre as eleições dos Estados Unidos, disse o Center for Countering Digital Hate (CCDH, na sigla em inglês) em um relatório nesta quarta-feira.

Das 283 publicações enganosas do X que o CCDH analisou, 209, ou 74%, não exibiam notas precisas para todos os usuários do X corrigindo afirmações falsas e enganosas sobre as eleições, disse o relatório.

"As 209 publicações enganosas em nossa amostra que não exibiram as Notas da Comunidade disponíveis para todos os usuários acumularam 2,2 bilhões de visualizações", disse o CCDH.