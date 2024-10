Meta desenvolve mecanismo de busca de IA próprio, diz site The Information

(Reuters) - A Meta Platforms está trabalhando em um mecanismo de busca baseado em inteligência artificial para reduzir a dependência do Google e do Bing, informou o site The Information nesta segunda-feira.

O mecanismo de busca fornecerá respostas conversacionais aos usuários sobre eventos atuais no Meta AI, o chatbot da empresa no WhatsApp, Instagram e Facebook, de acordo com a reportagem.

Atualmente, ele depende dos mecanismos de busca Google e Bing para dar aos usuários respostas sobre notícias, ações e esportes.