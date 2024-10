Demanda por IA da Microsoft está sob mira de investidores

Há "um muro de preocupação" em torno dos lucros da Microsoft, disseram os analistas do Morgan Stanley, apontando para "investimentos em ascensão, compressão de margem e falta de evidências sobre retornos da IA".

Os resultados que serão divulgados na quarta-feira são os primeiros desde que a Microsoft reformulou em agosto a forma como publica os números de seus negócios para alinhá-los mais de perto com a forma como são gerenciados. Essa mudança, entretanto, tornou mais difícil estimar o desempenho da empresa no último trimestre.

As ações da Microsoft subiram cerca de apenas 1% desde a última vez que a companhia divulgou resultados no final de julho, apresentando um desempenho amplamente inferior ao do índice de referência S&P 500. Mas no acumulado do ano as ações da empresa mostram valorização de cerca de 14%.

A unidade de computação em nuvem Azure da Microsoft deve mostrar crescimento de 33% no primeiro trimestre fiscal da empresa, encerrado em 30 de setembro, de acordo com sete analistas consultados pela Visible Alpha. Isso está em linha com as expectativas da empresa, mas um pouco abaixo do desempenho do trimestre anterior.

Embora a contribuição da IA para a unidade Azure tenha aumentado - e tenha sido responsável por 11 pontos percentuais de crescimento no quarto trimestre - o negócio geral desacelerou. A Microsoft disse em julho que esperava que o crescimento do Azure acelerasse na segunda metade do ano fiscal.

O mercado espera que a receita total da Microsoft aumente 14,1%, para 64,51 bilhões de dólares no trimestre de setembro, de acordo com analistas consultados pela Lseg.