Visiona, de Embraer e Telebras, divulga imagens de nanossatélite e mira novos projetos

"Antes a gente comia na mesa dos pequenos. Agora a gente está sentado na mesa dos grandes e pode falar de projetos que vão resolver problemas reais", disse o presidente da Visiona, João Campos, em entrevista à Reuters na sede da empresa em São José dos Campos (SP).

As primeiras imagens do VCUB1, que tem o tamanho de uma caixa de sapatos e foi lançado por um foguete da SpaceX, foram divulgadas à medida que o governo sinaliza com um aumento da sua presença na indústria aeroespacial, vista como chave para a segurança nacional e o desenvolvimento local de tecnologias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs no início deste mês a criação de uma nova empresa estatal no setor, a Alada, citando como metas explorar economicamente a infraestrutura e navegação aeroespaciais.

A Visiona é uma joint-venture entre Embraer, que detém 51% da empresa, e a estatal de telecomunicações Telebras.

A empresa afirma que as primeiras imagens do VCUB1 demonstram que o equipamento está funcionando como esperado, à medida em que avança com outros projetos - como o satélite de altíssima resolução SatVHR, que está sendo desenvolvido com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Fundada em 2012, a Visiona já havia participado do programa do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SDGC), equipamento fabricado pela Thales que foi lançado em 2017 após investimentos de 2,8 bilhões de reais.