Agência dos EUA investiga software de direção da Tesla por causa de colisões

A Tesla não comentou o assunto.

Na semana passada, Musk apresentou o conceito de robotáxi "Cybercab" da Tesla, de dois lugares e duas portas, sem volante e pedais, que usa câmeras e inteligência artificial para ajudar o veículo a navegar pelas ruas.

Em seu estado atual, a abordagem da Tesla para a tecnologia de assistência ao motorista requer atenção constante do motorista, mas mantém os custos baixos. No entanto, ela tem enfrentado processos judiciais com pelo menos duas colisões fatais envolvendo a tecnologia.

Em dezembro, a empresa fez um recall de mais de 2 milhões de veículos nos EUA para instalar novas proteções em seu sistema avançado de assistência ao motorista Autopilot, depois que um órgão regulador dos EUA citou preocupações com a segurança.