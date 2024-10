Ericsson vê sinais de recuperação de demanda após 3º tri

"Isso tem um impacto... também vemos que outros clientes continuam investindo e apoiando o crescimento na América do Norte", disse Sandström.

"Quando se trata de outros mercados, a Europa está estável e os demais estão em declínio, portanto, ainda estamos em um mercado desafiador."

As vendas na Europa e na América Latina caíram 2%, enquanto outros mercados tiveram queda de dois dígitos.

A Índia, um ponto positivo no ano passado, sofreu uma desaceleração significativa. Mas a empresa conseguiu novos contratos no país com as operadoras Vodafone Idea e a Bharti Airtel.

O lucro ajustado da Ericsson foi de 7,33 bilhões de coroas suecas, em comparação com os 3,9 bilhões registrados no ano anterior, e superaram a previsão média de 5,75 bilhões de uma pesquisa da Lseg com analistas.