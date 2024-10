ASML tem resultado acima do esperado, mas previsão para 2025 decepciona e ações desabam

Por Toby Sterling e Nathan Vifflin

AMSTERDÃ (Reuters) - A fabricante de equipamentos para produção de microprocessadores ASML divulgou nesta terça-feira resultado acima do esperado pelo mercado, mas a previsão da companhia para as vendas de 2025 vieram abaixo das expectativas, o que fazia as ações da maior empresa de tecnologia da Europa derreterem mais de 15%.

A companhia afirmou que apesar do boom nos chips para aplicações de inteligência artificial, outras partes do mercado de semicondutores permanecem fracas por mais tempo do que o esperado, levando as empresas que fabricam microprocessadores a atrasarem encomendas de novos equipamentos. Enquanto isso, os clientes que produzem chips de memória fizeram adição "limitada" de novas capacidades.