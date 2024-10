Parlamentares dos EUA buscam respostas de operadoras após denúncia sobre hackers chineses

A presidente do Comitê de Energia e Comércio da Câmara dos EUA, a republicana Cathy McMorris Rodgers, e o principal democrata do comitê, o deputado Frank Pallone, juntamente com os deputados Bob Latta e Doris Matsui, pediram que as três empresas respondam perguntas sobre o caso. Os parlamentares querem respostas detalhadas até a próxima sexta-feira.

"Há uma preocupação crescente com relação às vulnerabilidades de segurança digital das redes de telecomunicações dos EUA", disseram os parlamentares. Eles estão pedindo detalhes sobre quais informações foram apreendidas e quando as empresas souberam da invasão.

AT&T, Verizon e Lumen não comentaram o assunto.

Não ficou claro quando a invasão ocorreu.

Os hackers podem ter mantido acesso por meses à infraestrutura de rede usada pelas operadoras para cooperar com as solicitações de dados autorizadas pela Justiça dos EUA, disse o jornal, citando que os hackers também acessaram outras parcelas de tráfego da Internet do país.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse no domingo que não tinha conhecimento do ataque descrito na reportagem, mas disse que os EUA já "inventaram uma narrativa falsa" para "incriminar" a China no passado.