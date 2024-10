Tesla aposta em tecnologia de IA de "caixa preta" para carro autônomo

Convencer órgãos reguladores e passageiros sobre a segurança do veículo pode ser muito mais difícil e levar muito mais tempo, enquanto seus principais concorrentes, como a Waymo, da Alphabet, expandem frotas que já estão em operação em algumas cidades norte-americanas.

Até o momento, a Tesla tem buscado um caminho tecnológico diferente de todos os seus principais rivais de direção autônoma - um caminho com recompensas potencialmente maiores, mas também com riscos ampliados, de acordo com entrevistas da Reuters com mais de uma dúzia de executivos, consultores e acadêmicos e três ex-engenheiros de veículos autônomos da Tesla.

A estratégia da Tesla se baseia exclusivamente em uma combinação de "visão computacional", que busca usar câmeras da mesma forma que os humanos usam os olhos, com uma tecnologia de inteligência artificial chamada aprendizado de máquina de ponta a ponta que traduz instantaneamente as imagens em decisões de direção.

Essa tecnologia já é a base de seu recurso de assistência ao motorista "Full Self-Driving" que, apesar do nome, não pode ser operado com segurança sem um motorista humano. Musk disse que a Tesla está usando a mesma abordagem para desenvolver carros totalmente autônomos.

Os concorrentes da Tesla - incluindo a Waymo, a Zoox, da Amazon, a Cruise, da General Motors e uma série de empresas chinesas - usam a mesma tecnologia, mas normalmente acrescentam sistemas e sensores redundantes, como radar, Lidar e mapeamento sofisticado, para garantir a segurança e obter aprovação regulatória para seus veículos sem motorista.

A estratégia da Tesla é mais simples e muito mais barata, mas tem dois pontos fracos críticos, disseram executivos do setor, especialistas em veículos autônomos e um dos engenheiros da Tesla, à Reuters. Sem as tecnologias em camadas usadas por seus pares, o sistema da Tesla tem mais dificuldades com os chamados "casos extremos" - cenários raros de direção que os sistemas de direção autônoma e seus engenheiros humanos têm dificuldade de prever.