China injetou mais de US$100 bilhões no exterior em tecnologias de energia limpa, diz pesquisa

Estados Unidos e Canadá já impuseram tarifas de 100% sobre os veículos elétricos fabricados na China, e a União Europeia deve votar a questão nesta semana. As importações norte-americanas de painéis solares e baterias de lítio chinesas também estão sujeitas a tarifas de 50% e 25%, respectivamente.

"Os investimentos das empresas privadas chinesas são em grande parte motivados pela necessidade de contornar as barreiras comerciais", disse Xuyang Dong, analista da CEF e coautora do levantamento.

Dong disse que a BYD, a principal fabricante de veículos elétricos da China, está construindo uma fábrica de 1 bilhão de dólares na Turquia para evitar uma tarifa proposta pela UE de quase 40%, e a fabricante de baterias CATL está planejando fábricas na Alemanha, Hungria e outros lugares.

De acordo com um estudo separado publicado pelo Grantham Institute no Reino Unido este ano, dois terços da capacidade de tecnologia limpa da China seriam "excedentes em relação às necessidades domésticas" e estariam buscando mercados de exportação até 2030, com a capacidade total de produção de energia solar chegando a 860 gigawatts.

A China tem se mostrado insatisfeita com os aumentos das sobretaxas de importação de outros países, dizendo que as restrições aos produtos chineses prejudicam esforços de combate às mudanças climáticas.

O enviado sênior chinês para o clima, Liu Zhenmin, alertou em março que a "dissociação" da fabricação chinesa pode aumentar em 20% a conta da transição energética global.