Epic Games acusa Samsung e Google de esquema para bloquear lojas rivais de aplicativos

Samsung e Google estão violando a lei antitruste dos EUA ao reduzirem a escolha do consumidor e impedirem a concorrência que tornaria os aplicativos mais baratos, disse a Epic, que é controlada pela chinesa Tencent.

"Trata-se de concorrência desleal ao induzir os usuários a pensar que os produtos dos concorrentes são inferiores aos produtos da própria empresa", disse o presidente-executivo da Epic, Tim Sweeney, a jornalistas.

"O Google está fingindo manter o usuário seguro, dizendo que não é permitido instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Bem, o Google sabe o que é o Fortnite, pois já o distribuiu no passado."

O Google não comentou o assunto e a Samsung disse que planeja "contestar vigorosamente as alegações infundadas da Epic Game".

A Epic disse que o Auto Blocker foi projetado para atenuar o impacto de um veredicto dos EUA que a Epic ganhou contra o Google em dezembro de 2023, que deve forçar a empresa a tornar os aplicativos mais fáceis de serem obtidos de outras fontes.

A Epic afirmou que também apresentará suas preocupações com a concorrência aos órgãos reguladores da União Europeia, que há muito tempo examina as práticas comerciais do Google.