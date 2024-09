Investimento da Meta na EssilorLuxottica será "simbólico", diz Zuckerberg

"Basicamente, acredito muito neles. Acho que eles deixarão de ser a principal empresa de óculos do mundo para se tornarem uma das principais empresas de tecnologia do mundo", acrescentou.

Em julho, a EssilorLuxottica confirmou que a Meta poderia investir na empresa, depois que o Wall Street Journal publicou que as duas empresas haviam discutido a possibilidade da Meta adquirir uma participação de 5% no grupo franco-italiano.

A EssilorLuxottica e a Meta estão colaborando desde 2019 e criaram duas gerações de óculos inteligentes da marca Ray-Ban.

Zuckerberg disse que as vendas da versão mais recente estão indo "muito bem", com uma demanda muito maior do que o esperado.

"Pensamos que o Ray-Ban Meta provavelmente venderá três ou cinco vezes mais do que a primeira versão. E subestimamos isso drasticamente", disse ele.

Zuckerberg disse que é difícil avaliar a demanda real pelo óculos "inteligente" porque ele esgotou. Mas mais linhas de fabricação foram montadas e a situação foi resolvida, acrescentou.