Nintendo abre museu para contar história da empresa por trás de "Super Mario" e Game Boy

Por Sam Nussey e Irene Wang

UJI, JAPÃO (Reuters) - A Nintendo abrirá um museu na próxima semana onde os fãs de "Super Mario", "The Legend of Zelda", Game Boy e do Switch poderão conhecer um pouco mais sobre uma das empresas de videogames mais importantes do mundo.

Localizado em Uji, próximo à sede da Nintendo em Kyoto, o museu destaca as muitas evoluções da companhia fundada em 1889 como uma fabricante de cartas de baralho.