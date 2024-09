Intel diz que não tem planos de vender participação majoritária na Mobileye

(Reuters) - A Intel disse nesta quinta-feira que não tem planos de vender sua participação majoritária na Mobileye Global, impulsionando as ações da empresa de direção autônoma para uma alta de 8% nas negociações pré-abertura.

As ações da Mobileye, que já caíram 73% este ano, sofreram uma forte queda neste mês, depois que a Bloomberg News informou que a Intel estava procurando vender uma parte de sua participação na empresa.

"Acreditamos no futuro da tecnologia de direção autônoma e no papel único da Mobileye como líder no desenvolvimento e implantação de sistemas avançados de assistência ao motorista", disse a Intel em um comunicado.