Google vai refazer planos para instalar data center no Chile

O Chile vem sofrendo com uma seca há mais de uma década e os servidores de dados exigem milhões de litros de água anualmente para resfriamento de seus grandes computadores.

A empresa informou ao regulador ambiental do Chile "que não continuará com o processo de solicitação de licenças para o projeto de instalação do data center no bairro de Cerrillos, conforme originalmente apresentado e aprovado em 2020", disse a gigante da tecnologia em um comunicado nesta terça-feira.

"No devido tempo, um novo processo começará do zero para um projeto que usará tecnologia de refrigeração a ar neste mesmo local", acrescentou o Google.

(Por Fabian Andres Cambero)