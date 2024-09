Intel perdeu contrato de chip do PlayStation 6, dizem fontes

Os projetos de chips de consoles geralmente tentam garantir a compatibilidade com versões anteriores do sistema, para permitir que os usuários executem jogos antigos no novo hardware. A mudança da AMD, que fabricou o chip do PlayStation 5, para a Intel teria colocado em risco a compatibilidade com versões anteriores, o que foi objeto de discussão entre engenheiros e executivos da Intel e da Sony, disseram as fontes.

Garantir a compatibilidade com versões anteriores do PlayStation é caro e exige recursos de engenharia. Permitir que os usuários do PlayStation joguem os games que compraram para sistemas mais antigos é um recurso que a Sony geralmente inclui em um sistema de próxima geração e como garantia de fidelidade dos usuários à plataforma.

Tendo perdido a primeira onda do boom da IA, dominada pela Nvidia e pela AMD, a Intel divulgou um segundo trimestre difícil em agosto. A Intel anunciou planos de cortar 15% de sua força de trabalho para economizar 10 bilhões de dólares e preparou um plano para reduzir investimentos com expansão de fábrica, que era a pedra angular de sua estratégia de fundição.

BUSCANDO CLIENTES

A saída repentina de Lip-Bu Tan, um membro do conselho de administração com alta experiência, devido a diferenças sobre o futuro da Intel, aumentou os desafios da empresa quando Gelsinger e outros executivos da companhia apresentaram planos ao conselho em uma reunião na semana passada, segundo várias fontes.

Os planos em potencial incluíram ideias sobre como eliminar os negócios que a Intel não pode mais operar, informou a Reuters. Espera-se também que os executivos debatessem o futuro da unidade de chips programáveis da Intel, a Altera, incluindo uma possível venda, e sua expansão de fabricação na Alemanha.