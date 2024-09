Produtoras de videogame são alvo de reclamação da UE por vício em jogadores

A Organização Europeia de Consumidores (BEUC) e 22 de seus membros em toda a Europa, incluindo França, Alemanha, Itália e Espanha, apresentaram uma queixa na quinta-feira à Comissão Europeia e à Rede Europeia de Autoridades de Consumo.

"Os membros do BEUC identificaram vários casos em que os jogadores são induzidos a gastar dinheiro. Os reguladores devem agir, deixando claro que, embora o mundo dos jogos seja virtual, ele ainda precisa obedecer às regras do mundo real", disse o diretor geral do BEUC, Agustin Reyna, em um comunicado.

"Hoje, as moedas premium dos jogos estão enganando propositalmente os consumidores e prejudicando muito as crianças. As empresas estão bem cientes da vulnerabilidade das crianças e usam truques para atrair os consumidores mais jovens para que gastem mais", disse ele.

A reclamação também tem como alvo Activision Blizzard, Mojang Studios, Supercell e Ubisoft.

As associações disseram estar preocupadas com o fato de os consumidores, especialmente as crianças, não conseguirem ver o custo real dos itens digitais, o que as leva a gastarem demais, e com o fato de os consumidores frequentemente terem seus direitos negados ao usarem moedas premium nos jogos.

A Video Games Europe, cujos membros incluem Epic Games, Roblox, Activision Blizzard, Electronic Arts, Supercell e Ubisoft, disse que a compra de moedas de jogos é uma prática bem estabelecida e bem compreendida pelos jogadores.