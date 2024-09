Samsung planeja demissões de até 30% em algumas divisões no mundo, dizem fontes

O plano será implementado até o final deste ano e terá impacto sobre os empregos nas Américas, Europa, Ásia e África, disse uma das fontes. Seis outras fontes familiarizadas com o assunto também confirmaram a redução global planejada do número de funcionários da Samsung.

Não está claro quantas pessoas serão demitidas e quais países e unidades de negócios serão mais afetados.

Em um comunicado, a Samsung disse que os ajustes na força de trabalho realizados em algumas operações no exterior são rotineiros e têm como objetivo melhorar a eficiência. A empresa disse que não há metas específicas para os planos, acrescentando que eles não estão afetando sua equipe de produção.

A Samsung empregava um total de 267.800 funcionários no final de 2023, e mais da metade, ou 147 mil, estavam em unidades fora da Coreia do Sul, de acordo com dados da companhia.

A fabricação e o desenvolvimento foram responsáveis pela maior parte desses empregos, e a equipe de vendas e marketing era de cerca de 25.100, enquanto 27.800 pessoas trabalhavam em outras áreas, segundo os dados.

O "mandato global" sobre cortes de pessoal foi enviado há cerca de três semanas, e a operação da Samsung na Índia já estava oferecendo pacotes de indenização para alguns funcionários de nível médio que saíram nas últimas semanas, disse uma das fontes diretas.