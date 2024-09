Amazon investirá mais de US$10 bi em data centers no Reino Unido

"Nossa equipe que constrói nossos data centers globalmente leva em consideração várias alavancas que devem ser analisadas antes de decidir onde instalá-los... da energia à água e ao meio ambiente local", disse Tanuja Randery, diretora administrativa da AWS, à Reuters.

A executiva destacou o uso da inteligência artificial como um dos fatores que impulsionam a demanda por serviços de computação em nuvem.

A AWS tem investido pesadamente em toda a Europa. A companhia anunciou investimento de 15,7 bilhões de euros na Espanha neste ano e outros 7,8 bilhões de euros na Alemanha.

Analistas e executivos afirmam que muitos clientes corporativos de grande porte começaram a ampliar investimentos em computação em nuvem após uma pausa no ano passado, uma vez que o interesse em IA impulsiona uma retomada do crescimento no mercado de 270 bilhões de dólares.