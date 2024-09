Por unanimidade, Primeira Turma do STF confirma decisão que bloqueou X no Brasil

Em uma dura decisão na sexta, Moraes ordenou a imediata suspensão das atividades da rede social do bilionário Elon Musk por não ter um representante legal no Brasil, após não honrar com o pagamento de multas que totalizam 18 milhões de reais impostas por não obedecer ordens do STF de retirada de conteúdos. Em seu voto na Turma, Moraes repetiu os termos da decisão anterior. O ministro Flávio Dino, que na época em que foi titular da pasta da Justiça do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve embates com o X, destacou que não existe debate sem regulação. "O poder econômico e o tamanho da conta bancária não fazem nascer uma esdrúxula imunidade de jurisdição", afirmou Dino. Zanin disse que o descumprimento pelo X do Brasil das decisões de Moraes ficou "devidamente comprovado nos autos". Ele citou o Código de Processo Civil que permite a adoção de uma série de medidas para garantir o cumprimento de uma ordem judicial.

"No caso sob exame, entendo, em juízo provisório, que tanto a suspensão temporária do funcionamento do X Brasil Internet Ltda. como a proibição -- também provisória -- da utilização e das comunicações com a plataforma por meio de subterfúgio tecnológico encontram amparo nessas disposições legais", destacou Zanin.

Quarta a acompanhar o relator, a ministra Cármen Lúcia disse que a "democracia exige responsabilidade e comprometimento jurídico, social, político e econômico" de pessoas físicas e jurídicas, brasileiras ou não.

"O Brasil não é xepa de ideologias sem ideias de Justiça, onde possam prosperar interesses particulares embrulhados no papel crepom de telas brilhosas sem compromisso com o Direito", disse.

"Não se baniu empresa no Brasil na decisão em exame, não se excluiu quem quer que seja de algum serviço que seja legitimamente prestado e usado. Exigiu-se o cumprimento do Direito em benefício de todas as pessoas, por todas as pessoas naturais ou jurídicas, nacionais e não nacionais", reforçou.

Em um curtíssimo voto, Luiz Fux disse que acompannhava Moraes, mas fez a seguinte ressalva: