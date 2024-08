X encerrará operações no Brasil 'com efeito imediato'

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - A plataforma de mídia X disse neste sábado que encerraria suas operações no Brasil "com efeito imediato" devido ao que chamou de "ordens de censura" do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

X, de propriedade do bilionário Elon Musk, alega que Moraes ameaçou secretamente uma das representantes legais da companhia no Brasil com prisão se ela não cumprisse ordens legais para remover parte do conteúdo de sua plataforma.