Montadora de veículos elétricos Rivian para produção de vans da Amazon por falta de peças

A montadora não divulgou nenhuma informação sobre quais componentes estão escassos e quais os fornecedores com problemas e também não quis comentar quando a interrupção da produção começou ou quando será retomada.

A falta de peças não afeta a produção de outros veículos Rivian, incluindo o utilitário R1S e a picape R1T. A Amazon disse que está ciente dos "problemas de produção de curto prazo da Rivian neste mês", mas não espera que isso tenha um impacto sobre suas operações.

A gigante do comércio eletrônico, maior investidora da Rivian com uma participação de 16%, encomendou 100 mil vans elétricas a serem implantadas até 2030. No ano passado, as vendas para a Amazon representaram aproximadamente 19% da receita da Rivian.

(Por Zaheer Kachwala)