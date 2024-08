Meta está em negociações para usar vozes de Judi Dench e Awkwafina na IA, diz NYT

(Reuters) - A Meta está em negociações com atores como Awkwafina e Judi Dench, além de influenciadores, para obter o direito de usar suas vozes em seu produto de assistente digital MetaAI, informou o New York Times na sexta-feira.

O gigante das mídias sociais também está em negociações com o comediante Keegan-Michael Key, entre outras celebridades, e as principais agências de talentos de Hollywood estiveram envolvidas nas negociações, disse o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Embora detalhes como quem pode assinar o contrato ainda sejam incertos, o jornal disse que a Meta poderia pagar milhões de dólares em honorários aos atores se um acordo for fechado.