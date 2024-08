CrowdStrike rejeita alegações da Delta Air Lines sobre problemas com voos

Bastian disse à CNBC na semana passada que a CrowdStrike ofereceu "consultoria gratuita para nos ajudar".

A Delta disse aos parlamentares norte-americanos na semana passada, em uma carta vista pela Reuters, que a atualização defeituosa da CrowdStrike "afetou mais da metade dos computadores da Delta, incluindo muitas das estações de trabalho da Delta em todos os aeroportos da rede Delta".

A carta acrescenta que o "complexo sistema de TI da Delta, que distribui e sincroniza todos os nossos dados, incluindo os dados que alimentam nosso software de rastreamento de tripulação e de acesso, exigiu recuperação manual".

A carta da CrowdStrike acrescentou que, se a Delta entrar com uma ação judicial, precisará responder "por que os concorrentes da Delta, enfrentando desafios semelhantes, restauraram as operações muito mais rapidamente" e "por que a Delta recusou a ajuda gratuita no local dos profissionais da CrowdStrike que ajudaram muitos outros clientes a restaurar as operações muito mais rapidamente do que a Delta".

Um porta-voz da CrowdStrike disse que "a postura pública sobre a possibilidade de mover uma ação judicial sem mérito contra a CrowdStrike como um parceiro de longa data não é construtiva para nenhuma das partes. Esperamos que a Delta concorde em trabalhar de forma cooperativa para encontrar uma solução".

(Reportagem de David Shepardson, em Washington, e Akanksha Khushi, em Bengaluru)