Apple deve lançar iPhone dobrável já em 2026, diz site

(Reuters) - A Apple deve apresentar seu iPhone dobrável já em 2026, segundo reportagem do site The Information publicada nesta terça-feira, o que representaria a maior reformulação no design de hardware do dispositivo, que é o mais popular da empresa.

O plano da Apple, que tem sede em Cupertino, na Califórnia, de lançar um iPhone dobrável pode replicar um movimento semelhante da Samsung, que foi pioneira no segmento de aparelhos dobráveis em 2019 em uma tentativa de atrair novos clientes com uma grande atualização no design.

O iPhone dobrável da Apple tem progredido da fase de idealização, segundo a reportagem, que citou duas fontes com conhecimento do assunto.