Dell cai com perspectiva de que investimentos pesados em IA prejudicarão margens

Os custos elevados associados aos servidores de IA, que estão sob alta demanda, também devem prejudicar a margem anual da Dell.

A empresa sediada em Round Rock, no Texas, espera que seu indicador de margem bruta ajustada diminua cerca de 150 pontos-base no ano fiscal de 2025.

A companhia prevê lucro ajustado por ação de 1,65 dólar, com margem de 0,10 dólar para mais ou para menos, no segundo trimestre, ante estimativa da LSEG de 1,84 dólar no momento em que a Dell divulgou os resultados na quinta-feira.

Embora as remessas de servidores otimizados para IA da Dell tenham mais que dobrado para 1,7 bilhão de dólares no primeiro trimestre, elas representaram menos de 7% da receita total.

"O mercado está contendo expectativas irrealistas quanto à capacidade da Dell de se beneficiar dos gastos com IA", disseram analistas da Morningstar.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)