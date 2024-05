Salesforce despenca na bolsa com previsão fraca e preocupações com IA

"As fracas vendas no primeiro trimestre testam ainda mais a paciência do investidor, já que o ciclo de inovação da IA generativa ainda não influenciou a primeira linha dos resultados e agora se torna cada vez mais um ponto de preocupação competitiva", disseram analistas do Morgan Stanley.

O negócio de nuvem de dados com foco em IA da Salesforce contribuiu com 25% dos negócios avaliados acima de 1 milhão de dólares no primeiro trimestre, sem alteração em relação ao trimestre anterior. A empresa não divulgou mais detalhes financeiros sobre o negócio, que se aproximou de 400 milhões de dólares em receita recorrente anual no ano fiscal mais recente.

Algumas corretoras alertaram que a previsão da Salesforce também significa que a demanda por software desacelerou ainda mais em abril.

"Parece que o ambiente de vendas piorou a partir do final de março e isso ficou mais pronunciado em abril, o que poderia explicar porque os nomes fora do ciclo, como Workday ou Salesforce, sofreram mais do que ServiceNow ou Microsoft", disseram os analistas do Barclays.

Investidores ativistas pressionaram a Salesforce no ano passado a priorizar a lucratividade, após anos de crescimento de seus negócios por meio de grandes negócios, incluindo a aquisição da Slack por 27,7 bilhões de dólares em 2021.

"Acho que os investidores não reagiriam bem à maioria dos grandes negócios neste momento. Como o crescimento está desacelerando, uma grande aquisição seria vista como uma compra de crescimento", disse o analista da RBC Rishi Jaluria.