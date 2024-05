Dell tem resultado acima do esperado com demanda por servidores e IA, mas ação despenca

As vendas de servidores da Dell otimizados para IA mais do que dobraram, chegando a 1,7 bilhão de dólares, e a carteira de pedidos cresceu mais de 30%, chegando a 3,8 bilhões, disse o diretor de operações, Jeff Clarke.

Alimentadas pelo otimismo sobre a demanda por seus servidores otimizados para IA, as ações da Dell acumularam alta de mais de 100% este ano e atingiram um recorde no início desta semana.

A HP, na quarta-feira, também superou previsões do mercado para receita no segundo trimestre, sinalizando uma recuperação no mercado de PCs.

A receita da Dell do primeiro trimestre fiscal encerrado em 3 de maio aumentou cerca de 6%, para 22,24 bilhões, superando a estimativa média dos analistas de 21,64 bilhões, de acordo com dados da LSEG. O lucro ajustado foi de 1,27 dólar por ação, em comparação com estimativa do mercado de 1,26.

