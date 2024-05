Meta adiciona recursos de segurança ao CrowdTangle para aliviar preocupações da UE

BRUXELAS (Reuters) - A Meta adicionou recursos de segurança à sua ferramenta de rastreamento de desinformação, o CrowdTangle, para uso durante as eleições ao Parlamento Europeu, na tentativa de aliviar preocupações da União Europeia que levaram a uma investigação no mês passado sobre o impacto da decisão da Meta de descontinuar a ferramenta.

A plataforma de rede social dos Estados Unidos disse na semana passada que os candidatos às eleições do próximo mês receberão uma notificação no topo de seus feeds no Facebook e Instagram sobre como proteger suas contas e a si mesmos.

Isso inclui direcioná-los para recursos que ensinam a como, entre outras coisas, configurar a autenticação de dois fatores, revisar configurações de segurança ou configurar o Hidden Words, um recurso do Instagram que direciona automaticamente para uma pasta oculta solicitações de mensagens pessoais contendo palavras, frases e emojis ofensivos.