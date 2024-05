Amazon negocia investir bilhões de euros em computação em nuvem na Itália, dizem fontes

MILÃO/ESTOCOLMO (Reuters) - A unidade de computação em nuvem da Amazon, AWS, está em negociações com a Itália para investir bilhões de euros na expansão de seu negócio de data center no país, parte dos esforços da empresa para ampliar sua oferta de computação em nuvem na Europa, disseram quatro fontes à Reuters.

As discussões entre as partes sobre o tamanho e a localização do investimento estão em andamento, disseram as fontes, com uma delas afirmando que a Amazon Web Service está considerando expandir seu espaço atual em Milão ou construir um novo.

A AWS e um porta-voz do gabinete do departamento de transição digital do governo italiano se recusaram a comentar.