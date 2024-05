Musk avança com plano de usar dados da China para impulsionar ambições de IA da Tesla

A Tesla não comentou o assunto.

A criação de uma central de processamento de dados na China para o desenvolvimento do FSD exigirá que a Tesla trabalhe com um parceiro chinês, disseram duas das fontes. Há também um desafio potencial no fornecimento de hardware.

A montadora conversou com a Nvidia sobre a aquisição de chips de processamento gráfico para a China, segundo uma das fontes. As sanções dos EUA impedem a Nvidia e seus parceiros de venderem seus processadores mais avançados na China.

A Nvidia se recusou a comentar se manteve negociações com a Tesla.

EFEITO CHINA

A China, o maior mercado automotivo do mundo, tem a maior frota de automóveis equipados com sensores, capazes de recolher dados de padrões de tráfego complicados em cidades engarrafadas, tornando as informações aí geradas valiosas para os fabricantes de automóveis e fornecedores de IA.