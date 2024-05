Microsoft oferece chips da AMD como alternativa a processadores da Nvidia

Os clusters da Microsoft equipados com chips MI300X AI, da AMD, serão vendidos por meio do serviço de computação em nuvem Azure. Eles oferecerão aos clientes uma alternativa à família de chips H100 da Nvidia que dominam o mercado de data centers para IA, mas podem ser difíceis de se conseguir devido à alta demanda.

Para criar modelos de IA ou executar aplicativos, as empresas normalmente precisam juntar - ou agrupar - vários microprocessadores gráficos, GPUs, porque os dados e a computação não são suportados por um único processador.

A AMD, que espera 4 bilhões de dólares em receita de chips de IA este ano, afirmou que seus processadores são potentes o suficiente para treinarem e executarem grandes modelos de IA.

Além dos chips de IA de primeira linha da Nvidia, a unidade de computação em nuvem da Microsoft vende acesso a seus próprios chips de IA internos, chamados Maia.

Separadamente, os processadores Cobalt 100 que a Microsoft planeja apresentar na próxima semana oferecem um desempenho 40% melhor em relação a outros chips baseados na tecnologia da Arm, informou a empresa.

Os chips Cobalt, que foram anunciados em novembro, estão sendo testados no Teams, a ferramenta de mensagens da Microsoft para empresas, e posicionados para competir com as CPUs Graviton fabricadas internamente pela Amazon.