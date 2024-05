Ações do Reddit saltam após parceria com OpenAI

O Reddit, que gera receita principalmente com publicidade, está buscando diversificar seus fluxos de renda. Em fevereiro, a empresa indicou sua intenção de explorar novos canais de monetização, incluindo a oferta de ferramentas para criadores e o licenciamento de seus dados para terceiros.

O Reddit já tem contratos de licenciamento de dados com partes não reveladas que, segundo as projeções, contribuirão com pelo menos 66,4 milhões de dólares em receita este ano. A licença permite que terceiros acessem, pesquisem e analisem dados na plataforma.

Com um número de usuários ativos diários de mais de 80 milhões, o Reddit é considerado um participante menor no mercado de mídia social. A empresa abriu seu capital na bolsa de valores de Nova York em 21 de março. Desde então, as ações subiram 66% em relação ao preço da IPO, de 34 dólares por ação.

O acordo ocorre em meio a um número crescente de ações judiciais contra a OpenAI, acusada de uso sem permissão de conteúdo de terceiros para treinar grandes modelos de linguagem de inteligência artificial.

Nos últimos meses, a OpenAI também fechou acordos de licenciamento de conteúdo com várias editoras, incluindo a Associated Press e o Financial Times.

(Por Yuvraj Malik)