Testes clínicos de startup israelense mostram resultados promissores para pacientes que sofreram AVC

JERUSALÉM (Reuters) - A startup israelense Brain.Q disse nesta quinta-feira que obteve resultados promissores de um ensaio clínico que usa uma terapia de campo eletromagnético alimentada por inteligência artificial para ajudar a reduzir as sequelas decorrentes de um derrame.

O ensaio para sua terapia de estimulação cerebral em 15 centros acadêmicos dos Estados Unidos teve como alvo pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico grave e foi conduzido como uma sessão diária nas semanas seguintes ao derrame.

"Os resultados bem recebidos deste estudo sugerem que há uma chance de que até mesmo pacientes com AVC grave possam recuperar a liberdade da deficiência com esta terapia", disse Jeffrey Saver, diretor de AVC da UCLA, um dos principais autores do estudo.