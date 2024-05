Take-Two reduz previsão de vendas futuras e prevê lançar GTA VI em 2025

(Reuters) - A Take-Two Interactive Software moderou nesta quinta-feira as expectativas para gastos de usuários dentro do jogo no ano fiscal de 2025, após definir o lançamento do tão aguardado "Grand Theft Auto VI" para o outono de 2025 do hemisfério norte.

As ações da empresa com sede em Nova York caíam 3,5% nas negociações pós-mercado.

A editora de videogames agora espera vendas futuras, geradas por compras dentro do jogo (bookings), entre 5,55 bilhões e 5,65 bilhões de dólares para 2025, abaixo de sua previsão anterior de pouco mais de 7 bilhões de dólares.