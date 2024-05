SoftBank Corp usará IA para suavizar voz de clientes irritados em centrais de atendimento

"Com essa solução, nosso objetivo é manter um bom relacionamento com os clientes por meio de uma comunicação sólida e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar psicológico de nossos funcionários."

O Japão se orgulha de seu alto padrão de atendimento ao cliente, mas a questão do assédio aos funcionários que trabalham no setor de serviços ganhou mais notoriedade nos últimos anos. O governo japonês está estudando uma legislação para fortalecer a proteção dos trabalhadores do setor.

Cerca de metade dos 33 mil entrevistados em uma pesquisa realizada este ano pela UA Zensen, um sindicato de trabalhadores que atua principalmente no setor de serviços e varejo, afirmou ter sofrido assédio por parte de clientes nos últimos dois anos. Os incidentes incluíram abuso verbal, intimidação e, em alguns casos, até mesmo exigências de clientes para que os trabalhadores se ajoelhassem e se curvassem em sinal de desculpas.

Mais de 100 entrevistados disseram ter procurado ajuda psiquiátrica em decorrência do assédio.

(Por Anton Bridge e Mariko Katsumur)