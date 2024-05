Montadora chinesa Nio quer lançar um novo modelo de carro elétrico por ano sob marca Onvo

"A China tem 110 marcas de automóveis... e agora já está consolidada com 20 a 30 participantes ativos", disse o presidente-executivo da Nio, William Li. "A consolidação continuará, mas não será muito severa."

Os fabricantes de veículos elétricos na China, o maior mercado automotivo do mundo, estão lutando com margens reduzidas e vendas em desaceleração depois de mais de um ano de guerra de preços. Muitas montadoras estão agora mudando seu foco para mercados estrangeiros.

A Nio, que tem uma terceira marca acessível em desenvolvimento, está entre as empresas menores que estão lutando para se tornarem lucrativas. As vendas da montadora representam cerca de 3% do mercado geral de veículos elétricos da China em volume e a empresa tem se concentrado em cortes de custos para se manter à tona.

A empresa disse que o Onvo L60 sacrificou a velocidade de aceleração na qual muitos modelos de veículos elétricos se concentraram e, em vez disso, priorizou a segurança e o conforto para atingir os compradores que procuram carros familiares mais baratos.

"As pessoas não precisam de carros familiares para corridas... Portanto, é muito importante para elas economizar custos desnecessários com motores elétricos de alto desempenho, o que também melhoraria a economia de custos relacionados a seguro e manutenção", disse Alan Ai, presidente da Onvo.

(Por Zhang Yan e Kevin Krolicki)