Microsoft pede para alguns funcionários na China deixarem o país em meio às tensões Washington-Pequim

"Oferecer oportunidades internas é uma parte regular do gerenciamento de nossos negócios globais. Como parte desse processo, compartilhamos uma oportunidade opcional de transferência interna com um grupo de funcionários", disse um porta-voz da Microsoft, sem especificar o número de funcionários para os quais a solicitação foi enviada.

A Microsoft continua comprometida com a China e continuará a operar nesse e em outros mercados, disse o porta-voz.

Os funcionários da gigante do software, em sua maioria engenheiros de nacionalidade chinesa, receberam no início da semana uma opção de transferência para EUA, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, publicou o jornal, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O governo dos EUA aumentou tarifas sobre várias importações chinesas há alguns dias, incluindo baterias de veículos elétricos, chips de computador e produtos médicos.

A Reuters informou no início deste mês que o Departamento de Comércio dos EUA está considerando um novo impulso regulatório para restringir a exportação de modelos de IA proprietários ou de código fechado.