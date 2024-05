Meta enfrenta investigação da UE sobre riscos à segurança infantil

A Comissão Europeia disse que decidiu abrir uma investigação aprofundada sobre o Facebook e o Instagram devido a preocupações de que eles não haviam abordado adequadamente os riscos para as crianças. A Meta apresentou um relatório de avaliação de risco em setembro.

"A Comissão está preocupada com o fato de que os sistemas do Facebook e do Instagram, incluindo seus algoritmos, possam estimular vícios comportamentais em crianças, bem como criar os chamados 'efeitos de buraco de coelho'", disse o executivo da UE em um comunicado.

"Além disso, a Comissão também está preocupada com os métodos de verificação e garantia de idade implementados pela Meta". As preocupações do órgão regulador estão relacionadas ao acesso de crianças a conteúdo inadequado.

A Meta disse que já possui várias ferramentas para proteger crianças. "Passamos uma década desenvolvendo mais de 50 ferramentas e políticas destinadas a protegê-las", disse um porta-voz da Meta.

A empresa já está na mira da UE em relação à desinformação eleitoral, uma preocupação fundamental antes das eleições para o Parlamento Europeu no próximo mês. As violações da DSA podem levar a multas de até 6% do faturamento global anual de uma empresa.