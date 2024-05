Baidu diz estar "confiante" que IA sustentará crescimento após 1º tri fraco

"Embora operemos nosso negócio em um ambiente desafiador e (esperemos) um crescimento mais lento da receita no curto prazo, continuamos confiantes de que a IA nos ajudará a sustentar o crescimento da receita e do lucro no longo prazo", disse o cofundador e presidente-executivo Robin Li em uma telefonferência com analistas.

A empresa, a maior provedora de mecanismo de busca da China, ainda gera a maior parte de sua receita a partir de vendas de anúncios online, que estão sob pressão devido ao crescimento econômico chinês mais lento.

A Baidu divulgou nesta quinta-feira uma receita de 31,51 bilhões de iuanes (4,37 bilhões de dólares) para os três meses encerrados em 31 de março, acima da estimativa média dos analistas de 31,21 bilhões de iuanes, de acordo com dados da LSEG.

"A microeconomia fraca contribui para a fragilidade de nossos negócios de publicidade", disse Li.

"Nossos anunciantes vêm de uma ampla gama de setores, sendo a maioria pequenas e médias empresas. Isso significa que nossa receita de publicidade é altamente sensível ao microambiente."

Durante a teleconferência de resultados nesta quinta-feira, Li disse que o uso diário do Ernie por clientes em nuvem atingiu 200 milhões, ante 50 milhões no último trimestre de 2023.