EXCLUSIVO-Neuralink enfrenta problemas com fios de implante há anos, dizem fontes

Por Rachael Levy

(Reuters) - A revelação feita pela Neuralink na semana passada de que minúsculos fios dentro do cérebro de seu primeiro paciente haviam saído de posição é um problema que a empresa de Elon Musk conhece há anos, de acordo com cinco pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa sabia, por meio de testes em animais realizados antes de sua aprovação nos Estados Unidos no ano passado, que os fios poderiam se retrair, removendo com eles os eletrodos sensíveis que decodificam os sinais cerebrais, disseram três das fontes. A Neuralink considerou o risco baixo o suficiente para que um novo projeto não fosse necessário, acrescentaram as fontes.