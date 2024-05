Airbus revela aeronave experimental meio avião, meio helicóptero

Por Tim Hepher

MARIGNANE, FRANÇA (Reuters) - A Airbus Helicopters apresentou nesta quarta-feira uma aeronave híbrida de avião e helicóptero em meio à crescente competição pela definição do veículo com rotor do futuro.

Chamada de Racer, a aeronave experimental da Airbus é avaliada em 200 milhões de euros e é um modelo de demonstração único que combina rotores aéreos tradicionais com dois propulsores voltados para a frente, em uma tentativa de combinar estabilidade e velocidade, reduzindo os tempos de resposta para missões críticas, como busca e resgate.