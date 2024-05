Acordo entre Dell e Caltech encerra processo relacionado a patentes de Wi-Fi

O Caltech já ganhou um veredito de jurados de 1,1 bilhão de dólares contra a Apple e a Broadcom em uma disputa sobre algumas das mesmas patentes, embora um tribunal de apelações dos EUA tenha determinado depois um novo julgamento sobre o valor dos danos. A Universidade de Pasadena, Califórnia, desde então fechou acordo nesse caso, bem como em processos relacionados contra Samsung, Microsoft e HP.

O Caltech processou a Dell, sediada em Round Rock, no Texas, em 2020, alegando que a tecnologia Wi-Fi nos laptops, desktops e outros produtos da empresa infringiam as patentes da faculdade. A Dell pediu ao tribunal em fevereiro para rejeitar o caso, argumentando que a universidade não conseguiu provar que seus produtos poderiam ter infringido as patentes.

(Reportagem de Blake Brittain em Washington)