UE diz que Booking.com precisa cumprir regras rígidas de tecnologia; investiga o X

Nesta segunda-feira, o bloco disse que o Booking.com está sob a DMA -- em linha com a opinião da própria empresa -- e que havia aberto uma investigação de mercado para avaliar melhor a contestação do X, opondo-se ao status de “gatekeeper”.

“Estamos trabalhando com a Comissão Europeia desde o começo, antecipando a decisão de hoje (segunda-feira)”, afirmou um porta-voz do Booking.com via e-mail.

“Estamos atualmente revisando a decisão de designação e pretendemos continuar nossa cooperação com a Comissão Europeia de uma maneira construtiva, enquanto desenvolvemos soluções para cumprir com as provisões”.

A Lei de Mercados Digitais é uma das mais rigorosas contra o domínio do mercado das gigantes de tecnologia, impondo obrigações mais duras para moderar de conteúdo, permitir concorrência justa e facilitar que consumidores troquem de serviços.

Ela designa empresas com mais de 45 milhões de usuários ativos mensalmente e 75 bilhões de euros em capitalização de mercado como “gatekeepers”, fornecendo uma plataforma de serviço central para usuários corporativos.

Alphabet GOOGL.O, Amazon AMZN.O, Apple AAPL.O, Meta META.O e Microsoft MSFT.O foram designados como gatekeepers no ano passado.