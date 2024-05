OpenAI anunciará melhorias no ChatGPT nesta 2ª-feira

A Reuters informou na semana passada que a startup apoiada pela Microsoft estava planejando um anúncio nesta segunda-feira de um produto de busca baseado por IA um dia antes da conferência de desenvolvedores I/O, do Google.

Mas a OpenAI decidiu adiar o anúncio do produto de busca, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Na sexta-feira, Altman publicou no X que o anúncio "não será gpt-5, não é um mecanismo de busca, mas temos trabalhado arduamente em algumas coisas novas que achamos que as pessoas vão adorar! parece mágica para mim".

A OpenAI está sob pressão para expandir a base de usuários do ChatGPT, seu principal produto de chatbot. Logo após o lançamento no final de 2022, o ChatGPT foi considerado o aplicativo a atingir mais rapidamente os 100 milhões de usuários ativos mensais. No entanto, o tráfego mundial para o site do ChatGPT passou por uma montanha-russa no ano passado e só agora está voltando ao pico de maio de 2023, de acordo com a empresa de análise Similarweb.

Dar ao ChatGPT a capacidade semelhante à de um mecanismo de pesquisa de acessar informações precisas e em tempo real na Web é uma próxima etapa óbvia, com a qual a iteração atual do ChatGPT tem dificuldades, segundo especialistas do setor.

Isso também colocará a OpenAI em concorrência direta com o Google, que anunciou recursos de IA generativa para seu próprio mecanismo de pesquisa, e com a startup bem financiada Perplexity, que ganhou força ao fornecer uma interface de pesquisa nativa de IA que mostra citações em resultados e imagens, além de texto em suas respostas.

A incorporação de informações em tempo real não tem sido uma tarefa fácil. Uma tentativa anterior de trazer informações atualizadas e do mundo real para o ChatGPT, chamada de plugins do ChatGPT, foi retirada do ar em abril, de acordo com uma publicação da central de ajuda online da OpenAI.